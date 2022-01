Grave donna di 64 anni investita da un’auto pirata

VIAREGGIO – Una 64enne di Viareggio, Silvia Sarappa, è in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto pirata sull’Aurelia, a Migliarino, mentre percorreva la strada in bicicletta assieme al marito.

Il fatto è accaduto venerdì mattina. La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata operata all’ospedale di Cisanello, dove è ricoverata in terapia intensiva.

La famiglia cerca eventuali testimoni per cercare di individuare il conducente dell’auto che non si è fermata a prestare soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vecchiano. Silvia Sarappa ed il marito, Pierluigi Del Pistoia, sono molto conosciuti a Viareggio e in Versilia in quanto organizzatori la gara ciclistica Gran Fondo della Versilia.