Grassotti e Melosi “Non avremo nessun incarico nella prossima amministrazione comunale, il nostro ruolo sarà consiglieri comunali di opposizione”

Nonostante i tanti discorsi che si sentono, secondo i quali ci sarebbero ricompense già pattuite per la nostra scelta per il ballottaggio, possiamo confermare che non c’è niente di vero.

Intanto è bene ricordare che mentre Fiducia ha espresso l’indicazione di voto per Brizzi, Fratelli d’Italia e gli altri partiti del centrodestra hanno invitato a recarsi alle urne lasciando liberi gli elettori.

Quello che però ci preme sottolineare, è che, anche se qualcuno si diverte a seminare zizzania dimostrando tutto il suo spessore umano e politico, è che nessuno di noi due ha patteggiato alcunché.

Nessun incarico o altro, quindi, entrambi faremo con scrupolo e coscienza quello che ci hanno assegnato i cittadini, ovvero il ruolo di consiglieri comunali di opposizione.

Possiamo dire fino d’ora che la nostra opposizione sarà intransigente ma costruttiva, sui provvedimenti e non sui pregiudizi e se ci saranno le condizioni, potremmo anche sostenere quelle misure prese da chi governerà e che a nostro giudizio andranno nell’interesse esclusivo della città

Antonio Grassotti e Giacomo Melosi