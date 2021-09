MOUNTAIN BIKE – Presenze davvero importanti al Ciocco in occasione del Campionato del mondo Marathon master di Mountain bike oltre agli atleti provenienti da tutto il mondo anche presenze di grande prestigio.

Giovanna Bonazzi cha al Ciocco nel 91 divenne Campionessa Mondiale di discesa, Paola Pezzo 2 volte campionessa Olimpica che al ciocco ha gareggiato e vinto in più occasioni, Hubert Pahlubert campione del mondo nel 1997 e Gibo Simoni, due volte vincitore del giro d’Italia, terzo al Ciocco proprio in occasione dell’arrivo della tappa che si concluse allo stadio del Ciocco. Non c’è dubbio che quel mondiale di 30 anni fa abbia contribuito in modo importante alla crescita della disciplina in Italia e in Europa. Ma tutto ebbe inizio con un viaggio negli United States nel 1990 da parte degli organizzatori. Tra questi anche Marco Calamari.