GRANDI TRAGUARDI RAGGIUNTI E TANTI NUOVI IMPORTANTI APPUNTAMENTI PER L’ASD L’ACQUARIO ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 8 giugno 2023 – Tanti nuovi traguardi e importanti successi per l’ASD L’Acquario Altopascio: tre atleti alle finali nazionali del Trofeo Coni.

Saranno Carlotta Giorgi, vincitrice anche della medaglia d’oro nello speed alla Coppa Italia di Anagni, Isabel Grossi e Luca Ferrari, con riserve Emma Cetrulo e Rebecca Ammazzini, a rappresentare la Toscana per la categoria freestyle alla finale nazionale del Trofeo Coni che si svolgerà in Basilicata a settembre. Pochi giorni fa si è svolta la fase regionale del trofeo che ha visto trionfare gli atleti altopascesi.

“I nostri atleti hanno ancora tanto lavoro da fare – spiega la presidente dell’Acquario, Antonella Carpanese -, ma la soddisfazione dei traguardi raggiunti è già grande. Forza, energia, maturità e talento sono le caratteristiche dei giovani che stiamo portando avanti. A tutti i vari gruppi vanno i più sinceri complimenti e un grandissimo in bocca al lupo per le prossime sfide”.

Soddisfazione e orgoglio anche da parte dell’amministrazione comunale che si complimenta con gli atleti e con tutta la società a partire dalla presidente fino agli allenatori augurando buona fortuna per il futuro.

Proseguono poi per tutta l’estate gli appuntamenti sportivi per i giovani talenti dell’ASD L’Acquario. Dal 15 al 18 giugno si svolgerà a Riccione il Trofeo Tiezzi, una delle competizioni più importanti nel mondo del pattinaggio, al quale saranno presenti Lisa D’Andrea, Luca Ferrari, Emma Cetrulo, Viola Cetrulo, Giulia Pallari, Sveva Toschi e Gioia Supino per le discipline del freestyle: ragazzi del settore giovanile che si sono distinti nel campionato regionale tenutosi a Piombino e a Massa.

La finale dei Campionati Italiani, altro importantissimo e atteso appuntamento, si svolgerà a fine giugno/primi di luglio a Lamezia Terme. Per la categoria ragazzi-allievi si sono qualificate ben 8 atlete dell’associazione sportiva altopascese: Carlotta Giorgi, Isabel Grossi, Lavinia Lucenti, Rebecca Ammazzini, Nicole Conti, Alice Pieretti, Maia Ricciarelli e Noara Brotini.

A fine luglio invece si svolgeranno le finali Senior e Junior a Riccione, alle quali saranno presenti Gomathi Berti, qualificata per lo speed e Andrea Giannini, qualificato per le slide.

Gomathi è da poco rientrata dalla battle di Porto Recanati con un ottimo quarto posto e un terzo posto di squadra per quanto riguarda lo speed.