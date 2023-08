Grandi novità in casa dell’attività floreale Petalia,

a pochi mesi infatti dell’apertura del secondo punto vendita in via Pesciatina 609/h a S. Vito, il prossimo 2 settembre dalle ore 16, le due titolari Barbara Lippi e Deborah Doroni sono pronte a presentare, quello che definiscono ‘il Loro fiore all’occhiello’ ovvero la trasformazione del primo negozio in Petalia Home.

“Non solo diverso nello stile, ma anche nel concetto – spiega Deborah Doroni – Petalia Home è un progetto che tenevamo nel cassetto ormai da qualche tempo, ora i tempi sono maturi per presentarlo ai nostri clienti. Petalia Home sarà un punto vendita diverso nello stile ma soprattutto nel concetto di negozio di fiori, all’interno infatti i nostri clienti troveranno oltre ad esemplari piante selezionate dal carattere esotico e raro, anche numerosi complementi di arredo”.

“Questo così da poter costruire insieme ai nostri clienti – continua entusiasta a spiegare Barbara Lippi – un progetto di arredo con aree verdi e oggettistica perfettamente studiate per le loro esigenze. Infatti questa è una delle grandi novità che Petalia Home a partire dal 2 di settembre regalerà all’utenza, sarà quindi possibile per chi lo desidera usufruire dei nostri servizi di designer green, che prevede una progettazione attenta di zone arredate con piante e oggettistica selezionate, per trasformare ogni casa in una casa da rivista”.

“Per chi poi desidera le classiche composizioni floreali di Petalia – sottolinea Deborah Doroni – altra novità sarà il fatto che quest’ultime, potranno essere prenotate e ritirate direttamente in negozio oppure consegnate a domicilio, il costo della consegna per chi volesse usufruire di questo servizio, non sarà applicato nella zona di Lucca”.

Le due florist designer Barbara e Deborah invitano clienti e non, all’inaugurazione di Petalia Home a Lucca, in via di Tiglio 9 angolo viale Castruccio Castracani (a pochi passi dalle mura urbane e Porta Elisa), di sabato prossimo 2 settembre dalle ore 16 in poi accompagnata con un piccolo aperitivo.