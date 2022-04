Grande successo questa mattina in Biblioteca a Stiava per il ritorno di Nati per Leggere

Grande successo questa mattina in Biblioteca a Stiava per il ritorno di Nati per Leggere In tantissimi piccoli hanno ascolato le storie lette dalle volontarie insieme ai loro genitori Un’ottima occasione per promuovere la lettura nei bambini a partire dalla nascita.