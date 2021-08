GRANDE SUCCESSO PER L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE DI “INSIEME” PER ELENA LUISI SINDACO

Seravezza – L’appuntamento più atteso di questa campagna elettorale seravezzina si è rivelato un grande successo: oltre 100 persone si sono presentate all’inaugurazione della sede elettorale di “Insieme” per Elena Luisi sindaco. Ha condotto l’incontro Monia Battistini, persona molto nota e stimata nella comunità anche per il suo impegno nel sociale e nel volontariato. Oltre alla numerosissima partecipazione di pubblico, a sostegno di Elena sono intervenuti Simone Simonini, responsabile provinciale di Cambiamo con Toti; Riccardo Cavirani, commissario provinciale della Lega e Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Tutti questi interventi hanno avuto un importante fattore comune, cioè hanno evidenziato come la candidatura di Elena Luisi non sia un’operazione alchemica preparata nelle segrete stanze delle segreterie dei partiti, ma un’autentica scelta per merito. Tutti si sono dichiarati concordi nel voler premiare Elena Luisi per lo straordinario lavoro che ha svolto sul territorio, in mezzo alla gente, a favore della sua comunità in questi cinque anni di opposizione all’apatica amministrazione Tarabella.

Ad appoggiare Elena Luisi sono intervenuti anche il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, l’on. Riccardo Zucconi ed il senatore Patrizio La Pietra, quest’ultimo ha voluto chiarire la situazione di Seravezza: “Non è vero che il centrodestra è diviso: a Seravezza il centrodestra appoggia un solo candidato, cioè Elena Luisi”. La candidata ha naturalmente ringraziato i rappresentanti dei vari partiti per la stima ed il sostegno, ed ha ricordato che “Insieme” è una lista civica aperta a tutte le persone di buona volontà che vogliono impegnarsi e mettersi in gioco: “Non è necessario avere in tasca la tessera di un partito per fare il bene della propria comunità; io stessa non sono iscritta a nessun partito – ricorda Elena Luisi – quello che conta in un comune come quello di Seravezza è saper ascoltare e capire i problemi della gente, proporre soluzioni valide, concrete e soprattutto realizzabili”.

Per Insieme – Elena Luisi sindaco di Seravezza