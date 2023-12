GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO ‘BRANDS MEET TUSCANY4SHOES’ SVOLTOSI AL PARCO SCIENTIFICO

Momento storico per il Distretto segromignese della calzatura che dopo tre anni di impegno della rete Tuscany4shoes lo scorso fine settimana ha visto presenti al Parco Scientifico di Capannori tecnici dei top brands nazionali allo stesso tavolo, grazie all’iniziativa ‘Brands Meet Tuscany4Shoes’, una manifestazione di business networking fra una delegazione di buyer delle più prestigiose marche di calzature e le imprese del distretto stesso.

Un confronto che ha messo in evidenza i cambiamenti tecnologici, di sostenibilità, di certificazione che le imprese del mondo calzaturiero devono oggi avere per competere su questo mercato. La presenza della rivista Tech Art Shoes-tecniche nuove ha contribuito a un dibattito che ha visto protagonisti i tecnici dei brands e la rete in uno scambio costruttivo e positivo per il futuro.

“Faremo tesoro delle indicazioni emerse per trasmettere alle imprese della rete quanto emerso e aiutare a costruire fin da subito il prossimo incontro – afferma Roberto Scaramucci, presidente della rete Tuscany4Shoes-. Un ringraziamento sentito va alla Camera di Commercio Toscana nord-ovest, al Comune di Capannori per il costante supporto, al main sponsor Bartoli e a tutti i partner che hanno deciso di aiutarci in questo evento”.

“È con grande soddisfazione che constatiamo l’entusiasmante successo dell’evento ‘Brands Meet Tuscany4Shoes’, che ha rappresentato un importante passo avanti per il nostro Distretto calzaturiero – afferma Lia Miccichè, consigliera comunale delegata al calzaturiero del Comune di Capannori-. Questo incontro ha fornito una piattaforma unica per il dialogo e la collaborazione tra i tecnici dei brands nazionali e le imprese locali, evidenziando le sfide e le opportunità che il settore calzaturiero deve affrontare oggi. Il Comune di Capannori, continua così con il suo impegno a lavorare in collaborazione con le imprese locali per implementare le indicazioni emerse durante questo incontro e contribuire alla crescita sostenibile del nostro Distretto”.