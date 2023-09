Grande successo per la tradizionale sagra a Filecchio

BARGA – Due i fine settimana che hanno animato l’edizione 2023 della storica sagra della polenta a Filecchio, che si è conclusa domenica 10 settembre con una giornata ricca di iniziative collaterali, nel segno di un appuntamento che non è solo gastronomia, ma anche voglia di ribadire la storia e le tradizioni contadine e non solo di questi luoghi.

Al mattino è tornata la bella sfilata dei mezzi agricoli che ha preso il via da Fornaci di Barga, ospitata nel piazzale del ristorante Il Bugno e ha raggiunto il cuore della festa attraversando Fornaci e Filecchio. Nel colorato corteo molti carri caratterizzati dalla presenza di partecipanti in costume contadino che poi, dopo l’arrivo nei luoghi della sagra, hanno ricevuto insieme ai mezzi la benedizione impartita da don Giovanni Cartoni a capo della Parrocchia di Filecchio che insieme ai polentari ha organizzato quest’anno tutta la sagra dedicata alla speciale polenta realizzata con il formenton otto file della Garfagnana.

Nel pomeriggio il paese ha vissuto altri momenti di tradizione con la rievocazione della sgranatura del granturco realizzata secondo i metodi di inizio del secolo scorso grazie anche ad un macchinario datato 1910. E’ stato un altro bel momento legato alle tradizioni della vita contadina, che ha visto protagonisti mezzi e figuranti della mattinata e che ha fatto da cornice al successo della sagra della Polenta, che alla fine dei due fine settimana della festa, ha regalato grandi numeri e importanti ricavi, che saranno adesso utilizzati a favore della parrocchia.