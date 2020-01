Grande successo per la mostra del Cleme “Le facce del fiume”

A convincere gli organizzatori anche le richieste arrivate dopo il nostro servizio realizzato i primi giorni dell’anno. Per cui sarà ancora possibile recarsi nell’antico borgo e visitare l’interessantissima mostra delle sculture di Clemente Castelli conosciuto come “il Cleme”. Clemente Castelli è un artista di alto livello che sa dare un’anima alle pietre e sa scoprire volti li dove il fiume nel corso dei secoli e dei millenni ha iniziato quel lavoro di limatura tracciando la strada all’opera d’arte che esce poi dalle mani dell’artista. La mostra prende il titolo del libro che Angelica Polverini e Oreste Verrini gli hanno dedicato “Le facce del fiume” si perchè è proprio il fiume la maggior fonte artistica del Cleme. Chi lo conosce sa che abita a Nicciano e fin da piccolo ha sempre frequentato il fiume luogo fondamentale per la sua ispirazione ma soprattutto per la raccolta dei sassi che come abbiamo detto trasforma poi in vere opere d’arte. A Sillico sono in mostra alcune decine di sculture che raccontano in epoche differenti non solo il suo percorso artistico, ma anche le sue esperienze di vita.