Grande successo per “La cinghialata”, 350 partecipanti alla gara ciclistica.

MASSAROSA – Piano di Mommio ancora una volta ha accolto oltre 350 partecipanti alla storica corsa ciclistica la “Cinghialata” andata in scena domenica, facendo vivere a pieno il magnifico territorio della frazione massarosese, tra passeggiate sportive in bici, buona tavola e tanta socializzazione.

Lo sport dunque incontra il turismo (tra concorrenti e familiari più di 500 persone), grazie alla magia della bicicletta. Questa Cinghialata, promuove le bellezze del territorio e permette di valorizzare bellissimi scorci. Stando insieme e praticando lo sport si applica un connubio straordinario che un’amministrazione sensibile e l’associazione Fratres locale, continuano a sostenere e rendere permanente .

La Cinghialata – Memorial Manuele Iacconi, è una manifestazione che cresce di anno in anno e che ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento di rilievo nazionale e di forte richiamo turistico anche per il territorio della Versilia.

