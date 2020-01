Grande successo per il Veglione di fine anno al Giglio organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival

Anche il Vescovo Paolo Giulietti saluta dal palcoscenico del teatro

Una serata che ha ampiamente rispettato le aspettative: il Veglione di fine anno al Teatro del Giglio – organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival – si traduce in un grande successo di pubblico. Un evento all’insegna della cultura, del buon cibo e della musica dei più grandi, a partire – ovviamente – dal “padrone di casa”, il Maestro Giacomo Puccini. E con una visita estremamente gradita, quella dell’Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, che è salito sul palco del Giglio insieme ad Andrea Colombini – Direttore artistico e Presidente del Puccini e la sua Lucca Festival – per inviare il suo messaggio in vista del nuovo anno al pubblico.

“Siamo particolarmente lieti del risultato di quest’anno – commenta Andrea Colombini – perché abbiamo avuto tantissima gente, per una grandissima serata di musica. Grande gioia ed orgoglio, naturalmente, anche per la presenza di sua Eccellenza l’Arcivescovo di Lucca”. Il messaggio della massima guida spirituale della città è stato chiaro e dirompente allo stesso tempo: “Auguro a tutti – ha detto il Vescovo – di poter entrare in un 2020 di pace e serenità da cogliere attraverso l’arte”. Un’indicazione che è stata ampiamente seguita dal Festival, che ha dedicato a Mons. Paolo Giulietti la splendida Amazing Grace, con le cornamuse delle Guardie Scozzesi e la tromba di Raffaele Chieri, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Lucca. “Il tutto – prosegue Colombini – nel mio arrangiamento personale. Un inno religioso bellissimo: è stata per me una grande gioia, anche perché ho visto che l’arcivescovo lo conosceva molto bene. Non possiamo che essere soddisfatti – precisa – dal fatto che abbia presenziato all’evento più importante ed elegante della città per il 31 dicembre”.