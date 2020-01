Grande successo per il Trofeo Città di Massarosa

Grande successo per il Trofeo Città di Massarosa

A fine mese in piscina i campionati italiani Fisdir

Quasi 500 atleti (per l’esattezza 490) seguiti da ben 23 società sportive diverse. E’ stato un grande successo il Trofeo Città di Massarosa, la grande kermesse di nuoto ospitata nello scorso fine settimana nella piscina comunale di Massarosa e giunta alla sua 14esima edizione.

“Ancora una volta – è il commento del sindaco Alberto Coluccini e dell’assessore allo sport Franco Simonini – Massarosa e in particolare la nostra piscina hanno dimostrato di saper accogliere o ospitare grandi eventi sportivi. Con il ritorno del Mussi Femiano Lombardi e questa ultima gara, senza dimenticare l’importante produzione cinematografica che ha scelto la piscina per girare alcune scene del film “Security”, il nostro impianto sportivo si sta confermando uno dei fiori all’occhiello del nostro Comune, una vera e propria vetrina mediatica. Questi grandi appuntamenti – aggiunge il primo cittadino – non sono importanti solo a livello sportivo. Riescono infatti a catalizzare sul nostro territorio tante persone che hanno modo di conoscere e scoprire anche le altre peculiarità di Massarosa, dall’ambiente all’accoglienza all’offerta enogastronomica, fungendo anche da motore di promozione turistica”.

La piscina “Giovanni Frati” ha in programma tanti altri eventi sportivi di rilievo per il mese di febbraio. Il 9 febbraio è prevista una gara “propaganda” (per bambini), il 16 febbraio competizioni di nuoto sincronizzato e il 23 febbraio il Trofeo Nuoto Massarosa. Il clou è atteso per il 28/29 febbraio e 1 marzo quando l’impianto di Massarosa ospiterà i campionati italiano per atleti paraolimpici Fisdir.

Nelle date stabilite per le gare (9/16/23/29 febbraio e 1 marzo) la piscina resterà chiusa agli utenti, mentre il 28 febbraio la chiusura sarà anticipata alle 13.30.