Grande successo per il Gran Galà di Lucca in Maschera alla Cavallerizza

Maschere, costumi, danze storiche e tanto divertimento per il Gran Galà di Lucca in Maschera che si è tenuto ieri sera (sabato 18 febbraio) alla Cavallerizza di piazzale Verdi, in una location addobbata a festa per l’occasione.

Un evento che è andato sold out in pochi giorni, a testimonianza della grande partecipazione e adesione del territorio agli eventi di Lucca in Maschera, e che ha visto la presenza di tutta la giunta.

Numerosi gli intrattenimenti e le sorprese che hanno animato la serata, grazie alla collaborazione con il Laboratorio Brunier e la sinergia organizzativa tra Comune di Lucca e Lucca Crea.