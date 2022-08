Grande successo per il Festival itinerante de Il Serchio delle Muse

Giovedì sera invece è stata la volta della secolare Pieve di Loppia ad ospitare il concerto che ha visto la prima parte dedicata alla musica cameristica con la partecipazione dell’Ensemble Orchestra Archè diretta da Ottaviano Tenerani; poi è stata la lirica a prendersi la scena con le voci della mezzo soprano Annamaria Chiuri e della soprano Linda Campanella. Prima del concerto gli interventi istituzionali di Lorenzo Tonini per l’amministrazione comunale e di Fosco Bertoli che ai nostri microfoni ha fatto il punto sul Festival giunto al classico giro di boa. Prossimi appuntamenti il 10 agosto a Barga, l’11 a Villa Collemandina, il 12 il tradizionale concerto voluto fortemente dal compianto Luigi Roni al rifugio Rossi in Pania, a Ferragosto a Careggine e il giorno dopo a Fosciandora per la chiusura estiva del Festival.