Grande successo per il Convegno sull’Eccidio di Sant’Anna in Versiliana – Breve ma significativo riassunto della due giorni

CONVEGNO VERSILIANA su Eccidio SANT’ANNA 5 settembre 2020

Ha riscosso grande successo il convegno che DON ALESSANDRO PREVIATO ha organizzato presso Il Caffe’ della Versiliana.

Anna Guidi ha trattato della guerra civile in Italia dopo l’8 settembre illustrando dando risalto come l’armistizio finì per dividere l’Italia in quattro: Italia sabaudo -badogliana, Italia fascista, Italia partigiana con l’apporto di tutte le forze politiche antifasciste, Italia neutrale.

L’Italia fascista ( RSI) si propose, con la rifondazione, di conseguire gli obiettive stabiliti nel ‘19 nel Patto di Sansepolcro, i “rossi” di attuare la guerra di classe. A ribadire che guerra civile fu, stanno alcuni episodi che la Guidi ha citato fra i tanti: L’eccidio di Porzus, dove partigiani rosi uccisero una ventina di bianchi, ossoviani. Lo scenario quello del progetto di Tito di costruire una Jugoslava comunista, le foibe….

L’omicidio di Giovanni Gentile da parte di Bruno fanciullacci, medaglia d’oro al valor militare per aver liberato alcune detenute dal carcere a Milano, La strage di Piazzale Loreto, dove furono uccisi 15 partigiani, a cui si rispose con l’esposizione di altri 15 cadaveri di gerarchi fascisti e con quelli di Mussolini, della Petacci e del di lei fratello Marcello. L’uccisione di Rolando Rivi, seminarista quattordicenne beato che la chiesa ricorda il 29 maggio, ad opera dei partigiani rossi. Il contesto è quello del “triangolo della morte”, in Emilia, dove al guerra civile si è protratta fino alla fine degli anni Quaranta.

Stefano Sodi ha spiegato perché la Versilia fa parte della diocesi di Pisa e ha dato risalto all’impegno del vescovo Vettori nel corso della liberazione della città di Pisa, rimasto solo a difesa della popolazione.

“IN MEMORIA – L’ECCIDIO SANT’ANNA DI STAZZEMA – 6 settembre 2020

Una premessa : ieri per impegni pastorali, Santa Messa a Capezzano Monte, non ho potuto ascoltare l’intervento del prof. Stefano Sodi : “La Chiesa pisana durante la II Guerra Mondiale”. Io sono stato richiesto di parlare brevemente su “Figure di Testimoni Presbiterali locali”. Non so se il prof. Sodi ha già citato anche questi testimoni locali; lo dico, perché la Versilia Medicea è Chiesa pisana.

Nel numero 14 di “Quaderni Versiliesi” del 1994, a cui rimando per una più completa documentazione, ho doverosamente parlato di oltre 30 Sacerdoti della Lucchesia uccisi dai tedeschi nel periodo della Resistenza, oltre ad un Seminarista di Piestrasanta, e di questi, ben 9, testimoni generosi di solidarietà e d’amore, sono della Versilia, Diocesi di Pisa.

Rientrato a Pietrasanta da Uliveto Terme nel 1980. proprio per le mie radici su quella che fu la linea Gotica dell’ultima Guerra Mondiale, ho rinverdito il ricordo degli anni della mia infanzia, con lo sfollamento dal paese di Azzano e tutti gli eventi del 1944.

Da allora mi sono sempre impegnato perché la memoria di quei fatti risulti viva e oggettiva, con scritti e interventi.

Inizio con ricordare brevemente i nomi dei miei confratelli martiri e comunque testimoni, e avevo apprezzato molto che anche la Scuola di Formazione Teologica Pastorale dell’Arcidiocesi, avesse programmato per il 2020 un percorso di Memoria dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema, articolato in cinque lezioni e in una visita pellegrinaggio.

Questa memoria non può essere storicamente celebrata omettendo il contributo di sangue dato dal Clero.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua visita a Sant’Anna, ne ha fatto cenno ricordando i Sacerdoti strettamente riferibili al 12 Agosto del 1944.

E la Chiesa è sempre stata presente, religiosamente e civicamente.

Io precedentemente non sono mai mancato anche per la presenza di visite eccellenti di personaggi, nazionali e internazionali, e riguardo a Capi di Stato, nel 1982 con Pertini, nel 1998 con Scalfaro, nel 2000 con Ciampi. Nel 2013 sono stato io, ufficialmente, a salutare, ad accogliere e dialogare nella Chiesa di Sant’Anna con il Presidente Napolitano e il Presidente della Germania Gauk.

Per la visita del 29 Febbraio 2020, forse sarà perché è l’anno bisestile (!), il Comune di Stazzema non si è sufficientemente impegnato perché fra le presenze ci fosse anche un prete.

Ecco i nomi dei Sacerdoti vittime, scolpiti anche nel portale della Chiesa di Ripa e in un pannello della via Crucis a Sant’Anna, dallo scultore Romano Cosci.

Don Innocenzo Lazzeri, ucciso proprio sulla piazza della Chiesa con 132 persone. Perché soprattutto i giovani non dimentichino, sono lieto di essere riuscito affinché il più grande Istituto di Scuola Media Superiore esistente a Pietrasanta, capoluogo della Versilia Storica, fosse intitolato “alla memoria e al nome di Lazzeri Don Innocenzo” dal 30.1.1984. Così è “Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri”(Decreto Provveditore agli Studi di Lucca del 19.4.1984 prot. 13951/63 su Delibera del Consiglio d’Istituto n.30 del 15.6.83 e del Comune di Pietrasanta n.1387 del 9.12.1983).

Nel libro “Il Clero Toscano nella Resistenza” pubblicato dalla Nuova Europa Editrice, Firenze 1975, si legge : “Don Innocenzo Lazzeri di Sant’Anna, poteva fuggire nel bosco come implorava il padre”, e Mons. Giuseppe Vangelisti scriverà poi la risposta : “No, babbo, io non posso nascondermi, non posso abbandonare la popolazione in un’ora tanto tragica, il dovere m’impone di presentarmi”.

Medaglia d’Oro. Con la preziosa e determinante ricerca storica del prof. Marco Piccolino riguardo ad una famiglia ebrea salvata da Don Innocenzo, e che ha curato i rapporti ufficiali con lo Stato di Israele, dal sottoscritto avallati per conto della Chiesa Cattolica, Don Lazzeri è stato riconosciuto anche come “Giusto fra le Nazioni”. E dell’allora Pievano di Farnocchia, sotto la cui giurisdizione era Sant’Anna, proprio in occasione della intitolazione a lui dell’Istituto Tecnico Commerciale della città di Pietrasanta, nel 1984 a cura dell’Istituto stesso e dell’Amministrazione Comunale guidata dal cugino Sindaco prof. Rolando Cecchi Pandolfini, è stata pubblicata una raccolta di scritti : pregevole la breve biografia scritta da Mons. Icilio Felici stampata dalla Editrice Salesiana di Pisa; “I lupi e il pastore”.

Don Fiore Menguzzo. l’Arcivescovo nostro Mons. Giovanni Paolo Benotto, il 12 agosto di quest’anno, nel pomeriggio, ne ha più diffusamente parlato in occasione della apposizione di una lapide sulla casa dove abitava a Pisa la famiglia nella Parrocchia di Santa Cecilia, con una solenne cerimonia a cura del Comune di Pisa presente il Sindaco Conti e un’associazione promotrice. Era nato a San Benedetto a Settimo di Cascina il 6 maggio 1916, in una famiglia proveniente da Castel Tesino (Trentino). Studiò nel Seminario di Santa Caterina in Pisa e fu ordinato da S.E. Mons. Gabriele Vettori il 23 giugno 1940. Fu Cappellano a Cascina e alla fine del 1941 fu inviato come Rettore della Cappellania curata di San Rocco in Mulina di Stazzema (San Rocco di Mulina di Stazzema fu eretta come Parrocchia autonoma da Mon. Ugo Camozzo solo il 2 marzo 1953 e lo fu fino al 1986). Nell’aprile del 1943 Don Fiore fu inviato come Cappellano militare in Grecia e Albania. Dopo l’8 settembre fu fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania dove si ammalò seriamente e da dove venne liberato per l’interessamento dell’Arcivescovo Vettori. Nel maggio del 1944 fu di nuovo come Cappellano a Mulina di Stazzema. A 28 anni fu fucilato in una piana vicino alla Chiesa all’alba del 12 Agosto 1944, con i suoi familiari, dunque nel contesto del disegno criminoso che culminerà lo stesso giorno a Sant’Anna, Medaglia d’Oro, per l’ottenimento della quale mi sono personalmente impegnato insieme a Giuseppe Vezzoni.

Don Libero Raglianti, dal 4 Agosto 1940 Parroco Pievano di Valdicastello Carducci. Dopo l’eccidio di Sant’Anna, veniva prima portato a Nozzano e poi a Lucca alla Casa Pia, dove subì lunghi interrogatori e torture. Fu fucilato insieme a pochi altri a Filettole, sembra il 28 Agosto 1944, ed esumato da una fossa comune nel Cimitero di Filettole, essendo presente il Parroco antifascista Don Marcello Fascetti poi Proposto di Querceta.

Medaglia d’Oro.

Don Giuseppe Simi, canonico della Collegiata di Pietrasanta, sfollato a Monteggiori e intento a chiedere al Comando Tedesco il permesso di poter rientrare a casa a Pietrasanta. Fu ucciso in località Osterietta, quasi sicuramente per un tragico errore, perché i tedeschi cercavano il Parroco di Pruno Don Giuseppe Manetti, al quale le SS avevano ingiunto di presentarsi al Comando, perché …. doveva essere eliminato per il suo aiuto di mettere al sicuro i partigiani e gli uomini sfollati.

Era il 16 Settembre 1944. All’ Osterietta c’è un cippo marmoreo da me benedetto alla presenza dei parenti dei defunti identificati, dopo gli interventi del Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e delle altre Autorità Civili.

Padre Ignazio Rossi da Carrara, Cappuccino, Parroco di Vittoria Apuana; per non aver voluto abbandonare la sua Chiesa e i suoi fedeli, fu ucciso a colpi di rivoltella il 15 Settembre 1944. Giustamente l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi gli ha dedicato una strada.

Fra Marcello Verona e ch° Renzo Tognetti.

Il religioso era nativo di Retignano. Il Seminarista del 2° corso di Teologia nel Seminario S. Caterina di Pisa era di Pietrasanta.

Entrambi giovanissimi, furono rastrellati dai tedeschi a Valdicastello il 12 Agosto 1944 dopo l’eccidio di Sant’Anna, ospiti di Don Libero Raglianti.

Dopo vari spostamenti, furono portati nel carcere di Massa, insieme a 10 Certosini di Farneta, accusati di collaborazionismo con i partigiani e tutti uccisi, il 10 Settembre 1944, dopo lunghi giorni di interrogatori, umiliazioni, sevizie e torture. Con questi due figli della Versilia e i 10 Certosini, lo stesso giorno e con la medesima atrocità, morirono Don Giorgio Bigongiari, Vice Parroco di Lunata e Don Giuseppe Bertini della nostra Arcidiocesi, arrestato il 31 Agosto a Molina di Quosa, Medaglia d’Oro al valore della Resistenza come Don Lazzeri, Don Raglianti e Don Menguzzo.

Anche a Renzo Tognetti è stata conferita una Medaglia d’Argento, sono stato il rappresentante della Curia Arcivescovile di Pisa, nella Prefettura di Massa Carrara, il giorno della consegna al fratello.

Padre Raffaele Mazzucchi.

Anche questo religioso, dei Servi di Maria, nativo di Pruno di Stazzema, era giovanissimo: 24 anni. Apparteneva al Convento della SS. Annunziata di Firenze. Venuto a casa per il Battesimo di un nipotino, non poté ritornare in convento perché i bombardamenti avevano distrutto la ferrovia e le strade.

Rimasto a Pruno, fece conoscenza con i partigiani di Bandelloni, condividendo con loro rischi e sofferenze. Ma fu tradito da un tedesco che si era dato loro prigioniero e che purtroppo per una carente vigilanza era potuto ritornare con i tedeschi. Così il 24 luglio del 1944 un reparto della SS si presentò presso la casa del Mazzucchi, lo portarono via mezzo vestito, con gli zoccoli, e a Nocchi di Camaiore, dopo le solite sevizie e torture, il 27 luglio 1944 lo fucilarono insieme a due donne.

Padre Raffaele aveva celebrato la sua prima Messa da pochi mesi.

Don Ferruccio Crecchi.

In questo martirologio non voglio dimenticare anche questo Sacerdote, Parroco di Levigliani, 42 anni.

E’ vero che Don Crecchi fu fucilato dalle “truppe di colore”, dunque non da tedeschi, nell’Agosto 1944. Ma è accertato comunque che lui non voleva abbandonare la sua Chiesa e la sua gente.

La presenza e la bella e coraggiosa testimonianza del Clero in quelle vicende dell’estate 1944 in Versilia, va detto infine che non è stata soltanto di coloro che dettagliatamente ho menzionato, vittime dell’odio, da considerare oggi come il chicco di grano che caduto in terra si dissolve, ma per maturare e diventare poi grano puro.

Anche il loro sacrificio deve ricordarci il morto innocente del Golgota e gli ideali più puri del nostro secondo Risorgimento: libertà, giustizia. solidarietà.

Altri sacerdoti hanno dato fulgida testimonianza, meritevole di apprezzamento e grata memoria.

Nel citato volume “Quaderni Versiliesi n.14”, ho pubblicato 2 lettere indirizzate all’Arcivescovo di Pisa S.E. Mons. Gabriele Vettori dal Proposto di Pietrasanta Mons. Ruffo Barontini, Presidente del Comitato di Liberazione.

E altre figure ci sono state di Sacerdoti esemplari e coraggiosi, oltre a quella di Don Manetti e Don Aldo Martinelli Parroco di Ripa, che poi è stato il principale e tenace ideatore e coordinatore della Via Crucis installata sul sentiero che porta all’Ossario sul Col di Cava. Parlando di Don Libero Raglianti ho ricordato Mons. Marcello Fascetti che molto si è adoperato per salvare tanta gente, poi divenuto Proposto amato a Querceta. Ricordo che anche lui, a Filettole, fu arrestato e poi liberato per interessamento dell’Arcivescovo di Pisa e di Lucca. Posso pure ricordare preti come Don Adriano Guglielmi Parroco di Basati, Mons. Poggianti Proposto di Querceta, Mons. Riccomini Proposto di Seravezza e Don Ettore Lorenzoni che addirittura salvò tutto il paese di Terrinca. Voglio poi ricordare particolarmente Mons. Comm. Giuseppe Vangelisti e Mons. Giovanni Dini.

Se a Don Giuseppe Vangelisti toccò verificare lo scempio, dare soccorso e conforto, benedire e seppellire, il 9 Settembre 1944 celebrò a Sant’Anna la S. Messa Mons. Giovanni Dini, allora Cappellano di Strettoia, assistito dai fratelli Danilo e Vittoriano Orlandi con il Dott. Bacci.

Il personaggio Mons. Vangelisti – così è stato – va riconosciuto come vero custode dei fatti relativi all’eccidio, audito anche dal Tribunale Britannico di Bologna e autore di una memoria segretata, ma da me poi pubblicata. Salvò fra l’altro il Rabbino Toaff, l’avvenimento è narrato dallo stesso Toaff in un suo libro dal titolo significativo “Perfidi Giudei Fratelli Maggiori”. A tal proposito ho pubblicato su Quaderni Versiliesi una mia personale corrispondenza proprio con lui.

Encomiabile fu l’opera del giovane Don Dini per l’assistenza alla popolazione di Strettoia e non solo, con la gestione del cosiddetto “Comune del Ciliegio”, ideato verso la metà del 1944 e realizzato a Cerreta S. Nicola. Di queste vicende ho raccolto e pubblicato esattamente quanto registrato dalla voce stessa del confratello, che ho assistito fino alla sua morte (Quaderni Versiliesi n.14, pag. 71-83). Il libro da me pubblicato su queste vicende del ’44 si intitola “Vai anche tu” e un altro fascicolo “Il Monaco soldato musicista”.

Preti versiliesi nel 1944 hanno dato esemplare testimonianza di coraggio per assistere la popolazione; se avessi più tempo potrei ricordare anche aneddoti e parlare del seravezzino Mons. Luigi Bramanti dell’ex Cappellano di Seravezza Mons. Amedeo Salvini, del fortemarmino Mons. Angelo Fontana. Sono andato a documentarmi nell’archivio della rivista diocesana “Vita Nova” e proprio nel numero 13 del giornale, l’11 novembre 1944, si parla de “l’attività del Clero nel periodo bellico”.

Tutto questo, come a Pisa il recente 12 agosto ha detto Mons. Benotto, è “frutto della formazione ricevuta in Seminario da parte di preti che non hanno avuto timore di mettere a repentaglio la propria vita per il loro popolo. Persone che non dobbiamo dimenticare, e che con il dono di se hanno contribuito al bene di tutti testimoniando che non c’è amore più grande di chi è disposto a donare la vita per la persona amata. E tutto questo è stato fatto nel nome di Gesù, il pastore buono che da la sua vita per il suo gregge”.

Mons. Danilo D’Angiolo