Sarà il film "Barbie" a chiudere, sabato 5 agosto, la rassegna di cinema all'aperto "La bella estate" che si svolge a Tassignano, prmossa dal Comune di Capannori e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17. Questa settimana è l'ultima settimana di proiezioni di una rassegna che, tornata nella location storica del parco di Artemisia a Tassignano, ha registrato un grosso successo di pubblico. Iniziata con il tutto esaurito per la serata inaugurale dedicata a Francesco Nuti è proseguita per tutto luglio con una media di oltre cento spettatori a sera. Ottimo successo per i film italiani che hanno giovato della speciale promozione con biglietto ridotto. "Siamo molto soddisfatti del cinema all'aperto in corte Mattaccio - dice l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Crediamo nella forza del cinema e nella sua importanza come linguaggio artistico e pertanto, con coraggio, abbiamo scommesso sull'edizione 2023 riportandola a Tassignano, un luogo bello e accogliente. Che la scommessa è vinta lo dicono i numeri e ne siamo felici". Alle ultime proiezioni già programmate (mercoledì 2 agosto Mon Crime di François Ozon, giovedì 3 agosto Indiana Jones e il quadrante del destino e venerdì 4 agosto Till il coraggio di una madre) si aggiunge quindi a grande richiesta sabato 5 agosto la proiezione di Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, film campione di incassi e fenomeno mediatico dell'estate. Una chiusura in bellezza per la rassegna con un film, divertente ma non banale e più spunti di riflessione. Una serata molto attesa, con l'invito ad animare di rosa la platea del cinema all'aperto.