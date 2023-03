Grande successo per Collezionando al Polo Fiere: gli appuntamenti di domani Domenica

Un inizio travolgente per la prima giornata di Lucca Collezionando, il festival vintage-pop che anche domani, domenica 26 marzo, animerà il Polo Fiere di Lucca.

Numerosissimi gli entusiasti visitatori – famiglie, appassionati, ragazzi – che fin dall’apertura hanno scelto di percorrere un ideale viaggio nell’immaginario pop degli anni ’70, ’80 e ’90 con tocchi di contemporaneità, seguendo i numerosi incontri dedicati al mondo comics e games ed esplorando la ricca proposta espositiva – tra giochi, action figures, collezionabili e fumetti di ogni latitudine, dai manga ai comics americani passando per i grandi classici – per (ri)scoprire nuovi-vecchi titoli e personaggi.

Nella seconda giornata, il pubblico di ogni età potrà continuare a provare queste emozioni, tra struggente nostalgia ed esaltante scoperta di decenni mitici, entrati nell’immaginario collettivo.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 26 MARZO

Sala incontri

11:00 ANAFI presenta la rivista “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Intervengono Dino Aloi, Alessandro Prevosto e Marco De Angelis. Modera Paola Biribanti.

11:30 ANAFI presenta “100 anni con Jacovitti”. Interviene Edgardo Colabelli della Casa Museo Benito Jacovitti. Modera Paolo Gallinari.

12:00 Forum ZTN e “Il salotto di Sheldon” presentano “Le novità a Lucca Collezionando”, talk show con ospiti in presenza e da remoto. Durante l’incontro sarà anche presentato il volume “La Palude dei Forzati”. Intervengono Moreno Burattini e Mario Laurenti.

13:00 Premiazione Lucca Collezionando.

14:30 Riccardo Pieruccini presenta l’ultimo numero di “Robot Madness”.

15:00 Collezionando Magic: The Gathering: Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare il mercato. Tiziano Antognozzi (Curatore Programma Culturale Lucca Games Ricercatore dell’IMT e del GAME Science Research Center) intervista Luca Meregalli, amministratore europeo del gruppo Facebook MTG Art Market, consulente finanziario e collezionista.

16:00 Manga alla sbarra. Il processo a Ken Shiro: colpevole o innocente? Alessandro DocManhattan Apreda e Sergio Algozzino, avvocati d’eccezione, dibattono di fronte alla giuria del pubblico. Modera il “giudice” Domenico Bottalico (Cultura Pop).

17:00 Non solo Soldatini! Quattro chiacchiere con Elisabetta Carovani, direttrice del Museo del Figurino Storico di Calenzano.