GRANDE SUCCESSO E TANTE EMOZIONI PER LA ‘LUPORINI’ E SIMONA MOLINARI IN SAN FRANCESCO

Lucca, 21 dicembre 2021 – Un concerto sold out e una serata, quella di domenica, da incorniciare per la Filarmonica ‘Gaetano Luporini’ di San Gennaro. Tante emozioni dalle canzoni natalizie e dalla voce intensa e potente di Simona Molinari, che ha incantato un pubblico numeroso e ‘affamato’ di buona musica. Un bellissimo segnale di serenità in vista del Natale che segna un parziale ritorno alla normalità.