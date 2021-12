grande spettacolo comico, musicale e cena da Achille Caffè organizzato da Palcoscenando

RItorna, dopo la lunga attesa dovuta alle restrizioni della pandemia Covid, ad attivarsi lo staff dell’agenzia “Palcoscenando-realizzazione grandi eventi” capitanata da patron Massimo Chiocca, con una serata all’insegna dell’allegria e del buon cibo. Infatti il prossimo 17 dicembre dalle ore 20:30 presso “Achille Caffè – drink food & pizza” in via Romana 2470/B ad Antraccoli, viene organizzata una cena spettacolo dove si alterneranno numerosi artisti. In sala si esibiranno:

il grande comico livornese Fabio Nocchi dai suoi esiliranti personaggi tra i quali Italo, Esterina e Furio nati ispirandosi a persone reali o di fantasia, alle sue barzellette in vernacolo labronico, insomma un vero e proprio cacciucco di comicità, seguiranno gli ospiti d’onore: Claudio Zen flautista che ha lavorato con Katia Ricciarelli e Luciano Pavarotti, due cantanti lucchesi i performers Roberto Borelli e Roberta Citti. Ha presentare l’evento sarà il conduttore Piero Lazzarini, mentre ai cursori della consolle Raffaello Cortopassi. La serata verrà poi impreziosita da un ospite d’eccezione il cantante Roby dei Camaleonti presente appositamente per salutare il direttore artistico di Palcoscenando, Massimo Chiocca grande amico da moltissimi anni.

Per prenotazione tavoli chiamare lo 0583.493287