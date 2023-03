Grande soddisfazione per i consiglieri in opposizione all Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio Yamila Bertieri, Claudio Gemignani, Pietro Tosi, Francesco Feniello e Claudio Gonnelli.

Questa mattina hanno ricevuto la bella notizia che la loro proposta di istituire il “Garante delle persone con disabilità” è stata accettata dall’ente.

Ringraziamo- esordisocno- per aver accettato tale nostra proposta segno di un’attenzione che purtroppo non abbiamo potuto riscontrare nei comuni di cui siamo rispettivamente consiglieri in opposizione e cioè Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Pescaglia e Barga, poiché più volte e attraverso varie istanze abbiamo fatto notare determinate situazioni accompagnate da proposte che in alcune realtà (come a Barga) hanno visto l’ approvazione all’unanimità del consiglio comunale ma, poi mai applicate oppure rimaste inascoltate (esempio Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca).

Il garante delle persone con disabilità – proseguono i consiglieri- opera infatti, al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.

Ci fa piacere quindi- concludono gli eletti- che è stata valutata anche da tutta la giunta di cui sindaci dei nostri comuni ne fanno parte, come fondamentale la presenza di tale figura tanto da essere considerata utile.

Insieme a loro pure noi – aggiungono- Bertieri , Gemignani, Tosi, Feniello e Gonnelli – ci impegneremo nel fare si che siano attivate tutte le procedure per dare corso alla sua istituzione.

A nostro avviso il vero principio di uguaglianza tutelato dalla Costituzione come principio fondamentale, trova fondamento e piena applicazione in una società quando a tutti i cittadini viene riconosciuto senza limiti.

L aver accettato tale nostra proposta ha dimostrato che ha prevalso il buon senso e non la questione politica.