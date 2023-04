Grande risultato dell’ultra-maratoneta Reinel Duque Canizares, atleta dei Marciatori Antraccoli, che ha vinto il “La Spezia Trail Cinque Terre 2023”

Grande risultato dell’ultra-maratoneta Reinel Duque Canizares, atleta dei Marciatori Antraccoli, che ha vinto il “La Spezia Trail Cinque Terre 2023” disputatasi lo scorso 23 aprile. Canizares, dopo l’affermazione al “Trail Val di Bisenzio” sul percorso di 54 km con dislivello di oltre 2400m. di poche settimane fa, l’italo-cubano, in terra ligure, taglia il traguardo per primo nella gara principale (31km D+1850m) fermando il crono in 3h19’35”, anticipando i diretti avversari di circa 5′ Isaia Guidetti e oltre 17′ Paolo Fasciano.

“L’evento, – spiega il presidente dell’Antraccoli, Gianluca Simonetti – giunto alla seconda edizione ed organizzato da Atletica Spezia Duferco, Comune di La Spezia e Cai La Spezia, ha richiamato circa 300 atleti nelle varie distanze, oltre a tanti camminatori sulla marcia non competitiva, con importante richiamo mediatico. Leggere il nome di Reinel, e conseguentemente quello dell’Asd Marciatori Antraccoli, sui maggiori siti di informazione sportiva, come: CorriAmo e MarathonWorld.it, è stata una grande emozione per tutti i membri del nostro gruppo sportivo. Al via vorrei segnalare una piccola chicca, ovvero la presenza del famoso ultra-runner Marco Olmo, una vera leggenda del trail dove tra le sue moltissime vittorie anche il titolo di Campione del Mondo vincendolo nel 2006 a 58 anni terminando l’Ultra Trail du Mont Blanc di ben 167 km. toccando Francia, Italia e Svizzera, che è stato sicuramente uno dei fiori all’occhiello dell’organizzazione. I nostri atleti non si sono lasciati scappare l’occasione per una foto insieme prima della partenza, ma visto l’esito della gara probabilmente alla fine sarebbe stato Olmo a chiedere un selfie al vincitore!”.

Presente inoltre sempre per i colori gialloblu antraccolesi anche Marco Merola, che ha conseguito un ottimo 30° posto nella graduatoria generale e 6° di categoria sulla distanza dei 18 km (D+1047m).