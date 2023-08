Grande pubblico per l’investigatore Davide Cannella al Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano

Grande successo della serata estiva dedicata al crimine, nell’ambito degli “Incontri al Teatro di Verzura” di Borgo a Mozzano.

Ospite d’eccezione, Davide Cannella, celebre detective, titolare dell’Agenzia Investigativa “Falco”, autore del libro “Winchester calibro 22, serie h. Analisi spietata del mostro di Firenze”. E proprio sul caso del “mostro” di Firenze in coda alla serata, dedicata a “Grandi delitti, la strage di Erba”, e presentata dal ViceSindaco di Borgo a Mozzano Roberta Motroni e coordinata dal giornalista de “La Nazione” Marco Nicoli, Cannella ha parlato di clamorose novità che provengono dalle sue indagini sulla figura di uno dei principali indiziati ed indagati per la serie impressionante di delitti che insanguinò Firenze, il Mugello e le zone di Lastra a Signa, San Casciano Val Pesa e Scandicci. Davide Cannella, già al vertice dell’associazione nazionale degli Investigatori italiani e Criminologo, è stato incaricato di seguire le indagini, sia nel caso del Mostro di Firenze, attività da cui è scaturito il libro, sia nel caso al centro della bella serata, quello della strage di Erba. Fatto clamoroso che ha visto condannati la celeberrima coppia di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e che ha portato davvero tanta gente al teatro di verzura di Borgo a Mozzano, affollato di appassionati del crimine venuti da tutta la Valle del Serchio, ma anche da fuori, per la risonanza del nome di Cannella. Nel caso di Erba, l’investigatore lucchese fu incaricato da Azouz Marzouk, padre del bimbo ucciso nella strage e che fu condannato a due anni e mezzo per diffamazione aggravata nei confronti degli ex cognati Beppe e Pietro Castagna, fratelli di Raffaella Castagna, una delle vittime della strage di Erba avvenuta l’11 Dicembre del 2006 e per la quale sono stati condannati i coniugi Romano.

Cannella ha ricostruito il delitto passo per passo, chiarendo quale, a suo dire, furono le dinamiche omicidiarie e la partecipazione o meno di Olindo e quale il ruolo dell’inseparabile Rosa, ribadendo che il grande clamore, anche televisivo, sul caso e sulla possibile revisione, sono dovute alle indagini fatte dalla “Falco” e dai suoi collaboratori, che smontarono le poche prove portate dall’accusa.

Novità clamorose, come abbiamo detto, ma non vogliamo svelare altro, perchè Davide Cannella forse vorrà presentarle in un’apposita conferenza stampa, sul caso del mostro più celebre d’Italia e sui “compagni di merenda”, per Cannella “poveri diavoli” amici di Pacciani, con lui coinvolti a forza in un caso più grande di loro. Caso sinora irrisolto, ma se davvero fosse confermato che la morte di quell’indiziato così pregnante fosse stata architettata ad arte…