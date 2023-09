Grande partecipazione ed entusiasmo per lo Sport City Day sulle Mura di Lucca

Si è tenuta ieri (domenica 17 settembre) la terza edizione lucchese dello Sport City Day, che si è svolta sulle Mura di Lucca. Un gran numero di sportivi e appassionati si è recato sulle Mura per conoscere da vicino le realtà sportive cittadine.

Ben 25 stand posizionati lungo le Mura, distribuiti fra baluardo Santa maria, baluardo San Paolino, baluardo San Donato e baluardo Santa Croce, tra diverse discipline sportive, dimostrazioni, tavole rotonde e speciali premiazioni.

Puglilistica, arti marziali, rafting, scherma, baseball/softball, cricket, rugby, calcio a cinque, tiro della forma, pallavolo, arrampicata, sub, equitazione, corsa, skiroll, danza, atletica, pattinaggio, poll dance, basket, ciclismo/mountainbike, ginnastica ritmica, tennis, ginnastica artistica e molto altro, per la gioia dei moltissimi giovani e curiosi che hanno partecipato alla giornata.

“Abbiamo portato lo Sport City Day sulle Mura, che rappresentano il luogo più caro ai lucchesi che praticano attività sportiva all’aperto, potenziando la manifestazione con grande impegno e con un’ottima risposta della città in termini di partecipazione – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti, presente per tutta la giornata – Un’occasione importante all’inizio di quella che è la nuova stagione dei corsi sportivi per conoscere e avere informazione dalle società, associazioni ed enti di promozione sportiva del nostro territorio. Un modo per spingere soprattutto i giovani a provare e mettersi in gioco in nuovi sport, una grande opportunità di crescita personale, salute e socializzazione”.