GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DEL GRUPPO PD REGIONALE STATI GENERALI DELLA SALUTE IN TOSCANA: LA PAROLA AI TERRITORI

Lucca risponde con un’ottima partecipazione a Stati generali della Salute in Toscana: la parola ai territori, l’iniziativa promossa dal gruppo del PD in Consiglio Regionale e coordinata per Lucca e la Piana del Consigliere Valentina Mercanti al fine di raccogliere ed elaborare suggestioni utili a ridefinire gli obiettivi delle politiche regionali di settore.

L’evento che ha riunito amministratori, professionisti, volontari e operatori del settore socio-sanitario e persino cittadini si è tenuto stamani a Palazzo Ducale alla presenza del Presidente della Provincia, Luca Menesini, del Sindaco e Presidente della Conferenza dei Sindaci, Alessandro Tambellini e, per la Regione, del Consigliere Valentina Mercanti e del Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni.

Un dibattito onesto e acceso che ambisce a divenire appuntamento fisso, veleggiato oltre le appartenenze partitiche grazie all’urgenza condivisa di ammodernare un sistema sanitario in affanno. «Il percorso partecipativo promosso in Consiglio Regionale sta riuscendo a stimolare la discussione civile attorno a temi storicamente polarizzanti, raccogliendo dai territori centinaia di proposte che rappresenteremo in Regione. – dichiara la Consigliera Regionale Valentina Mercanti. – Il sistema sanitario non può continuare a rincorrere le necessità della popolazione odierna e risolverle in regime di emergenza; è fondamentale che il settore disponga di risorse umane ed economiche maggiori e più sicure per consentire una programmazione a lungo termine. Ringrazio i partecipanti all’evento e la Consigliera Comunale Cristina Petretti, che ha coordinato il dibattito e la cui collaborazione è stata determinante per la riuscita dell’iniziativa».

«Ringrazio Valentina Mercanti ed Enrico Sostegni per l’occasione di confronto, preziosa nella fase di necessaria transizione stimolata dalla Covid-19. – dichiara il Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. – L’opportunità del PNRR impone di definire priorità e modelli di gestione a partire dalle specifiche esigenze locali; strategico, in tal senso, il dibattito dei Comuni promosso da ANCI Toscana. Serve un modello nuovo per garantire la prossimità dei servizi e dei vertici sanitari ai territori».