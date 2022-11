CASTELNUOVO – Anche in Valle del Serchio si è festeggiata la Virgo Fidelis, patrona dell’arma dei carabinieri. Sono 73 anni che i Carabinieri onorano la loro Santa protettrice in tutte le regioni e le aree Italiane. In Valle del Serchio a promuovere la celebrazione la Compagnia Carabinieri di Castelnuovo.

fonte noitv

I Carabinieri si sono ritrovati nell’Abbazia di Castelnuovo dove Mons. Angelo Pioli ha celebrato la Santa messa in onore della SS Virgo Fidelis. Erano presenti molte autorità civili, sia Il sindaco di Castelnuovo Tagliasachi che molti suoi colleghi o rappresentanti delle amministrazioni comunali della zona

. C’erano naturalmente tanti Carabinieri, i comandanti delle stazioni che con i loro militari svolgo un lavoro puntuale e capillare sul territorio.

Era inoltre presente con una rappresentanza piuttosto numerosa anche l’associazione dei Carabinieri e delle altre associazioni d’arma.

Dopo l’offertorio, il Brigadiere Giuseppe Terni ha letto la preghiera del Carabiniere e al termine della Santa messa il Luogo Tenete CS Sandro Gulisano a nome del comandante della compagnia Capitano Biagio Oddo, assente per malattia, ha ringraziato tutti i presenti. Ha colto l’occasione anche per ricordare le gesta dei carabinieri durante la battaglia di Culqualber combattuta in Abissinia (l’attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre del 1941.

La cerimonia religiosa si è conclusa con il canto dedicato alla Virgo Videlis eseguito dalla corale di Castelnuovo diretta e accompagnata dal M° Luca Bacci