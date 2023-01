Lucca, 5 gennaio 2023 – Come tradizione è arrivata oggi (5 gennaio) all’ospedale di Lucca la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca, che ha consegnato al “San Luca” regali e calze destinati ai bambini ricoverati in Pediatria.

La novità di quest’anno è che la simpatica vecchietta era “scortata” dalla Polizia, rappresentata oggi (5 gennaio) in ospedale dal Questore Dario Sallustio e da alcuni agenti, con altri doni acquistati grazie al personale della Polizia di Lucca.

C’è stato anche un simpatico momento di condivisione, che ha visto accomunati in un unico abbraccio Vigili del Fuoco, personale della Polizia e operatori sanitari.

La Questura di Lucca ha inoltre donato al direttore della Pediatria di Lucca, Angelina Vaccaro, un gioiello “dedicato alle donne audaci e coraggiose”, per ringraziarla della disponibilità e della prontezza con cui accoglie ogni richiesta di collaborazione e di sinergia da parte delle forze dell’ordine.

La Befana dei Vigili del Fuoco e la Polizia sono stati accolti, oltre che dalla dottoressa Vaccaro, dal direttore sanitario dell’ospedale Luca Lavazza e dagli altri operatori della struttura, che hanno evidenziato grande soddisfazione per questa “doppia visita” e per un clima di festa che contribuisce sicuramente a rendere più serena la permanenza in ospedale dei bambini.

In allegato: alcune foto con la Befana dei Vigili del Fuoco e con la Polizia all’ospedale “San Luca” di Lucca

