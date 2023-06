Pellegrini: “Obiettivo è formare cittadini capaci di utilizzare questi fondamentali strumenti”

GRANDE ATTENZIONE AL PRIMO CORSO SULL’USO DEI DAI

I CITTADINI POTRANNO IMPARARA AD UTILIZZARE I DEFIBRILLATORI

SERAVEZZA – Grande attenzione e desiderio di conoscere tutte le tecniche per l’utilizzo del defibrillatore, così da incrementare la rete di protezione sul territorio comunale.

Sono stati una trentina i partecipanti al primo corso che l’assessore al sociale Stefano Pellegrini ha organizzato per la cittadinanza, nell’ambito del progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto”, e che seguono quelli già tenuti ad alcune associazioni, a un gruppo di dipendenti comunali e agli agenti della Polizia municipale, anche in considerazione che una pattuglia è sempre dotata di un DAE portatile. Il corso per i cittadini si è aperto ieri sera (giovedì) nella sede della Croce Bianca di Querceta, con una prima lezione teorica cui seguirà adesso la parte pratica che vedrà i partecipanti suddivisi per gruppi e impegnati, in questi giorni, nel mettere in pratica quanto appreso, attraverso l’utilizzo di un defibrillatore didattico e di manichini.

La serata, oltre alle nozioni impartite dagli addetti dell’associazione Salvamento Versilia, ha visto anche un’importante testimonianza da parte di un cittadino che è stato vittima lui stesso di un arresto cardiocircolatorio. La prontezza dei familiari, le indicazioni impartite telefonicamente dal personale sanitario e poi il repentino intervento di prima emergenza e poi ospedaliero gli hanno salvato la vita, tanto da divenire lui stesso spontaneo testimonial dell’importanza di soccorsi repentini, da parte degli stessi cittadini. Rapidità di intervento e conoscenza delle prime manovre da attuare sono i cardini di questi corsi che l’assessore Pellegrini intende svolgere a cadenza mensile su tutto il territorio comunale, di pari passo con la dotazione di nuovi DAE.

“Questo primo appuntamento ha visto partecipanti molto motivati ed entusiasti – sottolinea Stefano Pellegrini – che intendo ringraziare, assieme alla Croce Bianca che ha messo a disposizione la sala conferenze e alla Salvamento Versilia che si fa carico dello svolgimento di queste lezioni. Più di mille parole è stata utile l’esperienza portata al corso da questo nostro concittadino cui è stata salvata la vita e che, con ancora maggiore consapevolezza, ha voluto iscriversi al corso per essere preparato e rappresentare anche lui una di quelle sentinelle che stiamo formando sul territorio”.

Il prossimo corso si terrà nel mese di luglio, in data ancora da definire. Gli interessarti per quel mese o per quelli a seguire, possono sin da ora inviare un messaggio, per manifestare il loro interesse, all’indirizzo email corsidaeseravezza@gmail.com. Appena fissate le prossime date, saranno quindi ricontattati sulle date delle lezioni così da confermare la loro iscrizione. Si ricorda che i corsi sono completamente gratuiti.