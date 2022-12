L’effetto scenografico è da cartolina. Per le festività natalizie il Grand hotel Principe di Piemonte e l’hotel Excelsior in piazza Puccini regalano una suggestione unica

grazie all’impegno della proprietà di offrire al città un gioco di luci davvero mai visto prima. Dopo tantissimi anni infatti l’hotel Excelsior – attualmente interessato da intervento

di restyling dea facciata – torna finalmente ad illuminarsi e l’immagine è già stata catturata da tanti fotografi e turisti per l’impatto unico dei due edifici storici sul lungomare.

Ma non è la sola sorpresa che per Natale offre il Gruppo Nesti che ha decorato con una pioggia di luci, l’abete scintillante e maxi soldatini fiabeschi all’ingresso anche il ristorante Maito’ di Forte dei Marmi.

Infatti per le festività le cucine del Grand hotel Principe di Piemonte e del Maito’ saranno unite in un progetto di solidarietà: lo chef pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe, assieme agli chef Alberto Cotza e Gianluca Tolla del Maitò, preparerà centinaia di pasti di Natale da donare alle associazioni locali per garantire un pranzo sereno alle tante famiglie versiliesi che si trovano in difficoltà.