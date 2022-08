Questa teglia di verdure al forno è davvero molto appetitosa, oltre che carina da vedere per tutti i colori che la caratterizzano. Bello e buono l’accostamento dei diversi sapori…una ricetta facile che sarà apprezzata da tutti….spesso anche dai bambini! Si tratta di un contorno perfetto sia per accompagnare carni che pesci. Ovviamente un piatto sano e molto genuino! Non potete lasciarvela sfuggire!!!

GRAN MISTO di VERDURE al FORNO

INGREDIENTI

1 melanzana

1 o 2 zucchine

2 pomodori

2 patate medie

1 peperone giallo

1 spicchio di aglio

origano

olio extravergine di oliva

sale

pepe nero

PROCEDIMENTO

Lavare i pomodori e tagliarli a rondelle spesse circa ½ cm e togliere i semi.

Tagliare a fette la melanzana, le zucchine e il peperone.

Sbucciare le patate, tagliarle a fette e scottarle per 2/3 minuti in acqua bollente leggermente salata. Scolarle ed asciugarle.

Ungere di olio una teglia da forno rettangolare e a bordi bassi e disporvi le verdure a file parallele alternando i colori.

Irrorare con qualche cucchiaio di olio, salare e pepare.

Sigillare la teglia con dei fogli di carta stagnola e passarla in forno caldo a 190° per 10 minuti. Poi togliere l’alluminio e proseguire la cottura per altri 15 minuti, abbassando la temperatura a 180°.

Togliere la teglia dal forno, cospargere sopra le verdure l’aglio tritato finemente e l’origano e aggiungere ancora un filo di olio.

Completare la cottura per altri 10/15 minuti o fino a quando le verdure risulteranno leggermente appassite.

Servire le verdure al forno calde o tiepide.