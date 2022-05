GRAN FONDO VERSILIA I PERCORSI E LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Dalle 6 alle 9 di domenica 8 maggio: è vietato il transito sul viale Carducci nel tratto compreso tra via Colombo e via Marco Polo, e sul viale Belluomini tra via Marco Polo e via Einaudi. E’ interdetto l’accesso al viale Belluomini nel tratto compreso tra il viale Einaudi ed il prolungamento della via Marco Polo dalle strade laterali (via Marco Polo, via Catalani, via Leoncavallo, via Mascagni, via Sadun, via Zara, nonché dagli accessi dei Q.ri Diaz e Duca D’Aosta. Divieto di transito in direzione mare sulla piazza Puccini-prolungamento di via Marco Polo tra viale Buonarroti e viale Belluomini e in via Zara tra viale Buonarroti e viale Belluomini; divieto di sosta con rimozione coatta in viale Carducci nel tratto compreso tra la via Colombo e il prolungamento della via Marco Polo (piazza Puccini) eccetto per i veicoli al seguito della competizione ciclistica.