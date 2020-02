Gran finale per il Carnevale dei Piccoli di Seravezza, premiate le mascherate che hanno partecipato alla sfilata!

Foto Sabina Federigi e Valentina Menchini

Con oggi si chiude anche il Carnevale dei Piccoli, di Seravezza!

Grande allegria, magiche coreografie delle mascherate e tanta musica da ballare.

Il bilancio – fa sapere il Presidente della Pro Loco, Marco Bertagna – è decisamente positivo e stiamo già pensando a come renderlo sempre piu’ bello ed attrattivo per la prossima edizione. Siamo felici del fatto che quest’anno hanno partecipato i paesi di Cerreta e Ripa e ci aspettiamo altre adesioni per le prossime edizioni.

Si ricorda lo spettacolo di cabaret “C’è spazio per tutti….almeno al Carnevale” che si terrà domani sera, alle 21.15 presso le Scuderie Granducali e che andrà a chiudere tutti i festeggiamenti del periodo piu’ pazzo dell’anno.

Sul palco, per la premiazione, oltre al Presidente della Pro Loco, alla Speaker Marina Marrai e ai componenti delle mascherate, il Delegato alla Scuola, Giuliano Bartelletti e l’Assessore alla Promozione e Valorizzazione, Giacomo Genovesi. Entrambi si sono complimentati con tutti i partecipanti e con i volontari che hanno reso possibile la manifestazione.