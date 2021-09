Graditissimo ritorno di Luigi Nicolini a Villa Bertelli

Graditissimo ritorno del compositore, pianista e scrittore Luigi Nicolini alla rassegna L’altra Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Sabato 18 settembre alle 18.00 nel Giardino dei lecci, (Giardino d’Inverno in caso di maltempo) presenterà Tra sogno e realtà il suo ultimo libro, edito da Pezzini. Nicolini, compositore di musica melodica, sacra e sinfonica, è anche autore di successo, con una pubblicazione sulla difficile vita all’ombra del padre di Antonio, il figlio di Giacomo Puccini, pubblicata in versione ebook e tradotta poi in inglese. La storia di Tra sogno e realtà è ambientata invece sullo sfondo di una Firenze che, dalla calura estiva declina lentamente nella malinconia dell’autunno, dove si consuma una passione sospesa tra la levità inconsistente di un sogno e una realtà prepotentemente carnale, capace di afferrare e fermare la vita. Durante l’incontro a Villa Bertelli l’autore dialogherà con la scrittrice Maria Grazia Piastri. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251 green pass o test antigenico rapido o molecolare negativi effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento.