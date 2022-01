Graditissimo ritorno a Villa Bertelli del giovanissimo plurilaureato Giulio Deangeli

con il libro Il metodo geniale Mondadori Editore

Insegnamenti sui segreti della memoria e per uno studio piacevole

Sabato 29 gennaio ore 15.30 Giardino d’Inverno

Graditissimo ritorno a Villa Bertelli del giovanissimo plurilaureato Giulio Deangeli, 26 anni e cinque lauree in sei anni, che sabato 29 gennaio alle 15.30 nel Giardino d’Inverno, presenterà il suo libro Il metodo geniale, in uscita il 25 gennaio per Mondadori Editore. L’evento rientra nella rassegna L’altra Villa promossa dal Comitato di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Deangeli, primo, brillantissimo studente in Italia a completare le cinque lauree con la media del 30 e ad ottenere altrettante borse di studio per portare avanti le sue ricerche nel mondo delle malattie

neurodegenerative a Cambridge dove attualmente vive e lavora, illustrerà le strategie e i segreti che gli hanno permesso di raggiungere questi strepitosi risultati. Insegnare i segreti della memoria e di uno studio piacevole – si legge nella presentazione- è quello che si prefigge il giovane scienziato. In un affascinante percorso alla scoperta del cervello umano, ci insegna ad andare oltre la lettura compulsiva di un libro e a rendere proficuo lo studio, massimizzando il rendimento complessivo. Con l’esperienza maturata nel suo percorso “da record”, e in veste di ricercatore nell’ambito delle malattie neurodegenerative a Cambridge

Deangeli svela quali sono i meccanismi alla base dell’apprendimento, dalla memoria al recupero, dalla lettura alla motivazione, senza dimenticare aspetti collaterali, ma altrettanto importanti, quali il sonno, l’attività fisica e la gestione dello stress, offrendo oltre alla teoria, utilissime strategie pratiche. Ingresso libero. Necessari: prenotazione 0584 787251, super green pass e mascherina Fp2