GP PARCO ALPI APUANE – PROTAGONISTA AD AZZANO AI REGIONALI DI MONTAGNA

Fine settimana di campionato di corsa in montagna per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: ad Azzano (Seravezza) sono stati consegnati i titoli regionali e il sodalizio garfagnino e’ stato presente con ottime prestazioni individuali che hanno permesso la vittoria come societa’ maschile e il secondo posto per quella femminile. Belle prove con molti podi di categoria: titolo di campione regionale per Dario Anaclerio, Enrico Manfredini, Nicola Matteucci e Claudio Simi, secondo posto di categoria per Andrea Marsili, Luca Russo, Franco Cusinato, Fabrizio Santi, Andrea Bernardita Salas Palma e Flavia Cristianini, terzo posto di categoria per Stefano Simi, Mirco Pierotti, Nicola Cappelli, Adriano Mattei, Luca Biagi, Arturo Sargenti, Francesco Frediani, Francesca Tesconi e Cristina De Rocco e buone prove con punti preziosi per il campionato di societa’ per Zivago Anchesi, Lorenzo Checcacci, Andrea Giovannelli, Mirco Toma, Giorgio Davini, Paolo Cogilli, Gianfranco De Santis, Andrea Baldini, Alessandro Marlia, Luca Tomei, Marco Benvenuti, Luca Salotti, Giacomo Bruschi, Damiano Lippi, Federico Ferrarini, Roberto Formai, Andrea Pardini, Gabriele Battelli, Giampaolo Filauro, Massimo Cristofani, Vincenzo Chisari, Luca Linari, Giovanni Marra, Fabio Belletti, Luciano Bianchi, Maurizio Folegnani, Claudio Landucci, Paolo Croci, Gino Cappelli, Raffaele Zamberoni, Elena Genemisi, Federica Pardini, Paola Lazzini, Maricica Lucaci, Cristina Montagnini, Domenica Demartis e Leonardo Pierotti. Buone prestazioni pure alla classica di Reggello (Firenze), la “Reggello – Vallombrosa”, con Francesco Luparini, Simone Cimboli, Riccardo Durano, Federico Gonfiantini (primo posto di categoria), Giovanni Tommasi, Naomi Ferrari e Paola Lazzini e terzo posto di categoria per Enrico Piastra sui 1500 metri in pista a Massa.