GP PARCO ALPI APUANE – MARCO SAGRAMONI ORO A LUNI, OSIMANTI VINCE A BORGO A BUGGIANO

Fine settimana ricco di appuntamenti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, sempre protagonista sul territorio nazionale. A Castelnuovo ne’ Monti (Reggio Emilia), ai Campionati Nazionali CSI su pista, titolo di campione nazionale per Massimiliano Frandi sugli 800 metri e buone prove sui 5000 metri per Francesco Nardini ed Enrico Piastra; a Luni (La Spezia), alla “Corri per il Gaslini”, vittoria assoluta per Marco Sagramoni, bronzo assoluto per Nicola Vanni, primi posti di categoria per Michelangelo Fanani e Luciano Bianchi, secondo posto di categoria per Adriano Mattei, terzi posti di categoria per Roberto Ria e Fabio Belletti e buona prova Fabrizio Santi; a Pescara, ai “Giochi del Mediterraneo Under 23″, quarto posto per Francesco Guerra sui 5000 metri con il tempo di 14’30”84; in Trentino, al “Trail alla Tre Cime di Lavaredo”, buone prove per Ioana e Andreea Lucaci; a Parma, alla “Mezza Citta’ di Parma”, buona prova per Alberto Cappello; a Gambassi Terme (Firenze), al “Trofeo Riccardo Neri”, terzo posto assoluto per Juri Mazzei e vittoria di categoria per Francesco Frediani; a Deiva Marina (La Spezia), alla “Marcia dei Sentieri Azzurri”, secondo posto assoluto per Mirco Toma; a Borgo a Buggiano (Pistoia), alla “Run..dagiata”, primo posto di categoria per Marco Osimanti, secondi posti di categoria per Roxana Girleanu (assoluta) e Flavia Cristiani (Veterane), terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone e buone prove per Francesco Fabbri, Andrea Massari, Lorenzo Pellegrini, Manuel Tilocca, Andrea Nicastro, Giada Abbattantuono, Marco Benvenuti, Claudio Simi e Franco Gabbrielli; a Prato, al meeting su pista sui 3000 metri, buona prova per Carmine Tommaselli; a San Cipirello (Palermo), al “Memorial Onofrio Schiro'”, vittoria assoluta per Alessio Terrasi, secondo posto assoluto per Alessandro Brancato e ottima prova per Ivan Antibo (4 assoluto); a Lugano, alla “Stralugano”, ottimo quarto posto assoluto per Paul Tiongik con il tempo di 1h02’48” sulla distanza della mezza maratona.