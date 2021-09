GoVersilia lancia il nuovo Concorso fotografico e letterario “Per mare per terram”

GoVersilia lancia il nuovo Concorso fotografico e letterario “Per mare per terram”



Il Concorso è rivolto a tutti coloro che amano la terra in cui vivono, che sia quella in cui sono nati, giunti o che abbiano appena lasciato. Per GoVersilia “la mia terra” è quella in cui ci si sente a casa, quella in cui ci si sente bene anche quando le cose vanno male, com’è accaduto in questi ultimi anni assediati dalla pandemia. Se amate il luogo dove vi trovate: raccontatelo. Che poi utilizziate una poesia fatta di luci o di parole non importa. Perché tutti, in un modo o nell’altro, siamo poeti. Quello che conta è che lo scatto fotografico, il video, la descrizione e la poesia rientrino nel “format” definito dal regolamento.

In questa edizione saranno premiati anche gli autori che scattano fuori dal territorio versiliese.

Se poi non siete molto “Social” ovvero se non utilizzate “social-network”, come Facebook od Instagram, esiste anche la possibilità di scrivere versi su carta e depositarli in apposite “cassette postali poetiche”, di cui solo GoVersilia possiede le chiavi. Cassette che verranno sparse sul territorio versiliese. Le poesie verranno pubblicate sui social e le più belle verranno lette ed interpretate da attori teatrali e pubblicate sul gruppo di GoVersilia.

Non poteva mancare neppure in questa edizione il mare essendo parte essenziale del nostro territorio.

La sezione “Per mare” ha il duplice scopo di mostrare la sua bellezza e di sensibilizzare il rispetto per l’ambiente marino. Gli autori potranno scattare immagini del mare, delle onde e delle attività sportive correlate.

Il concorso farà parte del circuito cartoline promosso da GoVersilia. Gli utenti con un semplice click potranno trasformare i loro scatti in cartoline ed inviarle ovunque nel mondo materializzando le loro immagine e le loro poesie.

Un nuovo concorso, in cantiere da tempo, che ha atteso l’equinozio di autunno per essere lanciato.

Buona fortuna a tutti i partecipanti.

Le immagini e poesie dei concorsi fotografici e letterari sono visibili sul gruppo FB GoVersilia.

Per informazioni e modalità di partecipazione www.facebook.com/groups/goversilia