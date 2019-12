Gorfigliano, tutti al lavoro per innalzare le torri dei Natalecci

Tra le più antiche ci sono i Natalecci di Gorfigliano. In questo caso sono tre i gruppi che lavorano incessantemente per essere pronti la vigilia di Natale. Ci troviamo in località “ al Nataleccio” e ancora si provvede a portare il verde necessario per tessere la torre. In questo luogo si arriva solo a piedi e potete immaginare quanto sia faticoso ogni anno costruire questo Nataleccio: quest’anno poi c’è stata la neve e dopo è arrivata la pioggia.

Nonostante le avversità climatiche possiamo dire che il nataleccio del rione Culiceto è a buon punto e forse nel pomeriggio del 23 dicembre potrebbe essere concluso. A riprendere la costruzione del Nataleccio del Culiceto anche una videomaker francese.

Laggiù in basso oltre il torrente Acqua Bianca è piena costruzione il Nataleccio del Rione Bagno: questo è il Nataleccio più alto, quest’anno supera i 15 metri, e anche in questo caso tanto lavoro per mantenere viva una tradizione antichissima.

Come ogni anno allo scoccare del suono dell’ave-Maria, alle 18 del 24 dicembre, si accenderanno tutte queste torri trasformandosi in Torri di fuoco e secondo la tradizione cristiana utili a scaldare Gesù Bambino.