Good Morning Taviani, a Palazzo Pfanner l’arte incontra il cinema

LUCCA – Nelle sue trenta opere esposte Marcello Scarselli cerca di ricreare sulla tela la magia e la poesia delle pellicole più celebri dei Taviani. La mostra, che rientra nell’area espositiva del Lucca Film Festival, sarà visitabile fino al 16 ottobre.

Una mostra per far incontrare l’arte pittorica e scultorea con il cinema. E’ la sezione espositiva del Lucca Film Festival, che ha inaugurato negli spazi della limonaia di Palazzo Pfanner “Good Morning Taviani”, la personale di Marcello Scarselli dedicata ai Fratelli Taviani, tra gli autori più significativi del cinema contemporaneo. Trenta i dipinti esposti, tra opere figurative e astratte; tele in cui l’artista pisano cerca di ricreare la magia e la poesia delle pellicole più celebri dei Taviani, restituendo all’osservatore il pathos e le emozioni di un cinema che interroga il paesaggio e gli uomini.

Scarselli ritrae elementi quali la giara, la luna, la chiesa, i campi di grano che diventano le stazioni di un viaggio nella memoria e nel sogno delle opere cinematografiche di Paolo e Vittorio Taviani.

L’esposizione sarà visitabile fino al 16 ottobre.

fonte noitv