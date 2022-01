Gommarabica”, nuova mostra alla Sala delle Grasce

L’artista viareggino Nicolas Maurich sbarca a Pietrasanta con la sua personale “Gommarabica”, esposizione di pittura promossa da Comune e Fondazione La Versiliana e in programma da sabato 15 gennaio nella Sala delle Grasce.

Un titolo giocoso che quasi si fa toccare, per un’espressione artistica complessa e contemporanea ma puntata su temi antichi, con forti toni d’introspezione. L’eros e la maternità, la nascita, l’infanzia, la crescita e la società contemporanea: al vaglio dell’artista i sentimenti e gli stati della natura umana, tradotti visivamente dall’uso, nelle tele, di colori acrilici per i fondi e tinte a olio per i soggetti e i particolari.

Le opere si sviluppano in un raggio stilistico che va dal simbolismo figurativo all’astrattismo dinamico, proponendo un percorso psicologico verso la riscoperta di una saggezza e sensibilità primordiali, capaci di andare oltre le dimensioni dello spazio e del tempo. Anche gli oggetti d’uso quotidiano si trasformano: la ruota di una bicicletta, un biglietto musicale o anche il berretto di Babbo Natale diventano rappresentazione delle sensazioni dell’artista nelle diverse fasi della vita.

Sentimenti resi con formule artistiche ricorrenti come il trittico di quadri, che il pittore propone sia per la “Trilogia televisiva” sia, in senso crescente, per la “Trilogia dell’Eros”, il vero tema motore di tutta la sua produzione e, per Maurich, deus ex machina del suo universo, prima grande spinta del viaggio dell’uomo sulla terra e primo grande mistero su cui riflettere.

La mostra resterà aperta fino al 6 febbraio e sarà visitabile da martedì a giovedì in orario 16-19, mentre venerdì, sabato e domenica anche la mattina, dalle 10 alle 13.