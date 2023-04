Golf torneo Bergamini, 800 euro a Fondazione Veronesi

800 euro per la Fondazione Veronesi. Questo il ricavato del torneo di

golf organizzato la scorsa settimana dall’Alisei Golf Club di

Pietrasanta per ricordare un amico storico del club, il compianto

Claudio Bergamini. Una bella giornata di sport e solidarietà che si è

conclusa con le premiazioni a cui hanno preso parte l’onorevole Deborah

Bergamini, Marco Betti, Luciano Borghetti, Marina Gridelli, Franco

Simonini, Manola Neri e il sindaco di Pietrasanta e candidato per le

prossime amministrative Alberto Stefano Giovannetti. A vincere la gara

come prima squadra lordo sono stati Marco Betti, Luciano Borghetti,

Franco Simonini e Marina Gridelli.