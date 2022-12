Goggia strepitosa, con la mano fratturata vince in discesa

AGI – Sofia Goggia è davvero una sciatrice straordinaria. L’azzurra ha vinto la seconda discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Moritz gareggiando con la mano sinistra gonfia e fasciata a seguito dell’intervento chirurgico di ieri necessario per la riduzione della frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo riportata nella gara di ieri conclusa al secondo posto alle spalle di Elena Curtoni.

Per la 30enne azzurra una gara perfetta nell’interpretazione del tracciato disegnato dal tecnico italiano in seno alla Federazione internazionale, Alberto Senigagliesi. Quella ottenuta oggi dalla Goggia sulle nevi della pista ‘Corviglia’ della località svizzera – stamattina baciata da un sole stupendo e liberata dal ‘serpente del Maloja’, la perturbazione che caratterizza questa zona – è la vittoria numero 117 di sempre di un’italiana in Coppa. Sofia centrando la ventesima vittoria (15 in discesa), ha raggiunto in vetta alla graduatoria alltime, Federica Brignone, oggi attorno alla trentesima piazza a 2″33.

Goggia ha vinto per la sua precisione nel tratto centrale dell’impegnativo tracciato elvetico. Dopo solo due colpi di bastoncini, ‘Sofì’ si è subito messa in posizione a ‘uovo’ e, sempre attenta di non sbattere con la mano con i palo o poggiarlo sulla neve, nel tratto più tecnico ha fatto la differenza. Alle spalle della finanziera bergamasca, oro olimpico nel 2018 a PyeongChang e argento nel 2022 a Pechino, la slovena Ilka Stuhec a 43 centesimi e la tedesca Kira Weidle a 52.

Fuori dal podio l’americana Mikaela Shiffrin a 61 dalla Goggia. Giornata amara per il Wunderteam austriaco: quinta Cornelia Huetter a 75 centesimi, sesta Nina Ortlieb a 81, e settima Mirjam Puchner a 1″04. Ottava Elena Curtoni a 1″16. Domani a Sankt Moritz è in programma un supergigante (ore 11,30).