GOBBI RIFATTI – Si chiaman gobbi per via di’fatto che s’incurvano mentre crescono.

Il nome vero è cardi, ma qui in Toscana oltre che come gobbi son conosciuti anche come carducci, con tutto il rispetto per il buon Giosuè, beninteso!

I gobbi sono forse noiosi da preparare, vanno puliti accuratamente e con un bel paio di guanti per evitare di avere le mani nere per una settimana, ma sono un piatto divino.

Oltre che rifatti, sono fantastici fritti, trippati, gratinati e anche, perchè no, lessi e conditi con l’olio bono!

INGREDIENTI:

cardi 1 KG.

2 uova

150 g. di passata di pomodoro

farina

sale

pepe

olio extravergine

aglio

Lavare, tagliare a pezzi di circa dieci centimetri le costole del cardo asportando con il coltello le nervature più dure. Lessarle in acqua salata per oltre mezz’ora.