Gli gnocchi speck e gorgonzola sono un ottimo primo piatto, cremoso, croccante e dal sapore intenso dato dalla combinazione di sapori forti ma che insieme si sposano alla perfezione.

Una preparazione ideale anche per giornate di festa o per il pranzo della domenica, che si può rendere ancora più veloce partendo da degli gnocchi già pronti.

Un piatto che si può arricchire ancora di più aggiungendo una nota croccante con della frutta secca oppure che si può alleggerire sostituendo speck e gorgonzola con altri salumi o formaggi a vostra scelta.

Vediamo, quindi, insieme come preparare degli ottimi gnocchi speck e gorgonzola.

Ingredienti per gli gnocchi 1 kg di patate

150 g di farina 00

120 g di fecola di patate

1 uovo

1 pizzico di sale Ingredienti per il condimento 250 g di speck

120 g di gorgonzola

120 ml di panna da cucina

q.b di olio extravergine d’oliva

1 cipolla

q.b di sale

q.b di pepe

Preparazione

Per iniziare la preparazione degli gnocchi speck e gorgonzola dovete partire proprio dalla realizzazione degli gnocchi.

Lessate le patate in abbondante acqua salata fino a quando saranno perfettamente cotte ed i rebbi di una forchetta si inseriranno al loro interno senza incontrare difficoltà.

Schiacciate le patate con l’apposito strumento ed aggiungete alla purea via via tutti gli ingredienti. Impastate il tutto fino a quando avrete raggiunto una consistenza ben compatta ed omogenea. Il panetto così ottenuto andrà ridotto in più parti, ognuna delle quali andrà ridotta a sua volta in un filoncino e poi in piccoli tocchetti, che costituiranno i vostri gnocchi.

Se volete dare una forma rigata potete passare gli gnocchi su un apposito riga gnocchi oppure sui rebbi di una forchetta. Fatto questo dedicatevi al condimento. Come prima cosa prendete la cipolla tritata molto finemente e mettetela in una padella antiaderente con dell’olio extravergine d’oliva. Fate andare per qualche minuto e nel frattempo dedicatevi allo speck, che deve essere ridotto in piccoli pezzi o in listerelle.

Aggiungete quindi anche lo speck e fate dorare per un paio di minuti. Aggiungete quindi anche panna e gorgonzola, aggiustate se necessario di sale e pepe e fate andare per qualche altro minuto, giusto il tempo che il gorgonzola si sciolga perfettamente.

Dedicatevi quindi alla cottura degli gnocchi, che deve avvenire in acqua ben calda. Versate gli gnocchi nell’acqua ed attendete che salgano a galla, segno che sono ormai cotti. Scolate gli gnocchi e passateli in padella con il condimento. Fate saltare per un paio di minuti ed a questo punto i vostri gnocchi speck e gorgonzola sono pronti per essere serviti ai vostri ospiti quando sono ancora ben caldi e cremosi. Condite con della salvia per dare un sapore ancora più particolare al piatto.

Gli gnocchi speck e gorgonzola vanno consumati ben caldi subito dopo la loro preparazione per poterli apprezzare al meglio.