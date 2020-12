GNOCCHI ALLA PARIGINA

Per 4 persone che non hanno paura del colesterolo

Per l’impasto:

200 g di farina

100 g di burro

0,4 litro di latte fresco

3 uova

90 g di parmigiano grattugiato

noce moscata

sale

Mettete in una pentola il latte, il burro, tre presine di sale e un pizzico di noce moscata. Portate il latte ad ebollizione e gettatevi tutto in un colpo la farina. Togliete la pentola dal fuoco e lavorate MOLTO energicamente con un cucchiaio di legno, in modo da sciogliere gli eventuali grumi. Rimettete la pentola sul fuoco e continuate a mescolare fino a quando il composto si staccherà completamente dalle pareti della pentola, formando un’unica palla. Mettete l’impasto in una ciotola o nell’impastatrice e incorporate il parmigiano, lasciate intiepidire e aggiungete le uova, una alla volta, aggiungendo il successivo quando il precedente è stato assorbito.