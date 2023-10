Gnocchi al sugo di coniglio…

“Ricordate il mangiare sano e casalingo, il profumo di sugo di coniglio , la domenica mattina che usciva da quasi tutte le case, la gara a chi lo faceva più buono e non si buttava via niente. La testa veniva meticolosamente disossata e la pelle veniva data a noi ragazzi che si riempiva di paglia e si faceva seccare al sole, per venderla ai vari raccoglitori di pelli?” ( Da un monologo di #luigilollyboncompagni

• un coniglio diviso in 12 pezzi già lavato e pronto per la cottura

Procedimento

Preparare un battuto fine con carota, cipolla e sedano e farlo rosolare dolcemente in una casseruola con l’olio.

Nel frattempo sistemare in una larga padella e preferibilmente in un unico strato la carne e il fegatino e mettere su fuoco vivace affinchè il coniglio “faccia l’acqua”, che andrà via via eliminata (questo procedimento toglie all’animale il sapore di selvatico) . Quando la carne non rilascerà più acqua, aggiungere nella padella aglio, sale, pepe e un giro d’olio e farla rosolare ben bene, girandola spesso.

A rosolatura avvenuta, trasferire la carne nella casseruola con il battuto di odori e lasciar insaporire per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto.

Versare adesso il vino bianco e farlo sfumare. Togliere dalla casseruola il fegatino e i pezzi della parte superiore del coniglio. Appena saranno intiepiditi un po’, disossarli e tritarli insieme al fegatino con la mezzaluna; il trito deve risultare un po’ grossolano.

Rimettere il battuto nella casseruola e farlo insaporire per alcuni minuti.

A questo punto diluire il concentrato e la passata in circa ½ litro di brodo e versarlo sulla carne. Alzare la fiamma e far riprendere il bollore; abbassare la fiamma e far sobbollire lentamente a tegame scoperto per un’ora abbondante, fino a quando la carne sarà tenera tenera. Se il sugo si asciugasse troppo, aggiungere altro brodo caldo. Usare il sugo come condimento per il primo e i pezzi interi del coniglio come secondo.