Gnocchetti, speck, crema di patate e rucola

Ricetta di Giada Salvatore

Ricetta per 4 persone.

Per prima cosa mettere a bollire 3 patate di media grandezza fino a quando non saranno morbide. Una volta cotte, togliete la buccia e mettete da parte. A questo punto, tagliare lo speck come in foto e mettere in padella dell’olio di oliva. Aggiungere lo speck e la cipolla grattugiata nell’olio, fare rosolare. Sfumare con del vino bianco.

Tritare grossolanamente la rucola (ad esempio con un coltello o con la mezzaluna) e mettere da parte. Far cuocere la pasta. Mentre cuoce la pasta, prendete le patate e frullatele con acqua di cottura, un filo d’olio, sale, parmigiano grattugiato e del pepe macinato a piacere.

Deve venire fuori una crema non troppo densa, altrimenti non lega con la pasta. Se sembra troppo densa bisogna aggiungere altra acqua di cottura. Una volta cotta la pasta, bisogna farla saltare con lo speck nella padella. A questo punto aggiungere la crema di patate, un’altra spolverata di pepe e infine la rucola. Mescolare fino a che la crema non raggiunge la consistenza desiderata: il tutto deve essere ben amalgamato.

Noi abbiamo cotto gli gnocchetti, ma vanno bene anche i cavatelli.