GNOCCHETTI AL PESTO DI RUCOLA

Gnocchi di patate o di pasta non ha importanza, lavate i pomodorini, fate un’incisione a x dalla parte opposta del “gambo”, sbollentateli alcuni secondi e togliete la pelle, ne bastano un paio a testa, tagliateli a cubetti.

Lavate una bella manciata di rucola e fatela asciugare, passatela nel frullatore assieme ad un pò di aglio (quantità a piacere), un pizzico di sale, una tazzina da caffè di mandorle pelate, ma anche noci o pinoli, due tazzine di parmigiano grattugiato (ma anche mescolato a pecorino pen stagionati) olio extravergine a fare una crema.

Avete visto che gli ingredienti possono variare a seconda dei gusti, per l’aglio se non lo volete mettere, ma è indispensabile che ci sia, lo pelate, lo tagliate a metà, lo sfregate energicamente nel vassoio o nella ciotola dove servirete gli gnocchi che condirete ed ecco il miracolo, ci sarà il profumo latente ma non ci sarà aglio fisicamente

è l’uovo di Colombo !!!

Nel frattempo che fate il sugo avrete messo l’acqua sul fuoco e avrete cotto gli gnocchetti, scolate e condite, aggiungete olio se sono troppo asciutti e parmigiano sul tavolo che i commensali metteranno a piacimento.

I pomodorini, pachino o piccadilly che siano, in questa ricetta servono da colore ma anche a dare freschezza alla salsa che ha un sapore importante per gli ingredienti.

Inutile dire che a questo piatto si può aggiungere salmone, gamberi, patate e fagiolini come quello ligure e perché no una leggerissima grattugiata di zenzero o di buccia di limone specialmente se avrete aggiunto pesce.

FONTE EZIO LUCCHESI