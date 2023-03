GMG Lisbona 2023″ Concerto di beneficenza pianoforte e violino nel Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Musica e solidarietà a Villa Bertelli, dove domenica 26 marzo alle 17.00 è in programma GMG Lisbona 2023″ Concerto di beneficenza pianoforte e violino, un evento promosso e organizzato dalla parrocchia di San Domenico e della Madonna Pellegrina di Massa. L’iniziativa servirà a sostenere gli oltre 25 giovani, che hanno aderito alla chiamata di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona dal 1 al 6 agosto prossimi. Domenica a Villa Bertelli si esibiranno gli allievi delle professoresse Sena Fini (pianoforte) e Carla Mordan (violino). In programma, un repertorio classico con musiche di Bach, Cimarosa, Chopin, Schumann e Brahms. Il ricavato andrà a coprire le spese di viaggio a Lisbona. Ingresso a offerta libera. Prenotazione 0584 787251