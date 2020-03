Gli uffici comunali di Pescia riducono l’apertura – Le associazioni di volontariato consegnano la spesa a domicilio

La giunta municipale del comune di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani, insieme al centro operativo comunale di protezione civile ha effettuato la consueta riunione mattutina per mettere a fuoco la situazione e operare sulle varie necessità emerse.

Dopo la chiusura tecnica dei giorni scorsi, è stato deciso che gli uffici comunali riaprano con alcune limitazioni sia di giorni che di orario. Gli uffici del sociale ( telefono 0572-492221) saranno quindi aperti il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 8,30 alle 12. L’ufficio segreteria del sindaco (0572-492227 E 492228) rimarrà invece chiusa al pubblico, mentre per accedere all’ufficio pubblica istruzione (0572-492329, 492327 e 492340) e cultura (0572-492257) sarà necessario un appuntamento. La polizia municipale (0572-492210-492218) sarà aperta il martedì e il sabato dalle 9,30 alle 12,30.

Per gli altri uffici aperti al pubblico : anagrafe (0572-492221), protocollo ( 0572-492268), Urp (0572-492219), , l’orario stabilito di apertura è dalle 8,30 alle 12, mentre il pomeriggio gli uffici resteranno chiusi al pubblico.

Intanto, per fare fronte alla situazione di disagio di tante persone, l’amministrazione comunale apprezza l’iniziativa della Pubblica Assistenza e della Protezione Civile (0572-476923) che hanno varato un servizio di consegna della spesa a domicilio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, con pagamento in contanti. Per informazioni e prenotazioni, che vanno fatte un giorno prima, i cittadini possono chiamare il numero 0572- 479606 interno 1 e parlare con un operatore. Un servizio analogo, rintracciabile sui social dell’associazione, è stato messo in atto dalla Misericordia di Pescia (0572-47007) , mentre la Croce Rossa si è affiancata alla Pubblica Assistenza e Protezione Civile per questa importante opportunità.